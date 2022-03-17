Магучіх розповіла, як під час війни добиралася на чемпіонат світу

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих розповіла, як під час російсько-української війни добилася до Сербії на чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщеннях.

"24 лютого після кількох годин тотальної паніки ми покинули Дніпро та переїхали до маленького села неподалік дому. Про тренування на той час ніхто не думав, бо ми були змушені цілими днями сидіти у підвалі, щохвилини стежачи за новинами з Києва, Сум та Харкова. За кілька днів я почала тренуватися, але на стадіоні ми нічого не могли робити.

Ми були на зв'язку з федерацією легкої атлетики України, з моїм менеджером, і всі ми шукали найбезпечніший спосіб відновити тренування і згодом почали думати про шанс виступити у Белграді.

Важко уявити, як їм вдалося це організувати, але у співпраці з World Athletics, румунською та сербською федераціями легкої атлетики їм вдалося організувати мою поїздку до Белграда, поїздку завдовжки майже 2000 кілометрів.

Нам знадобилося більше трьох днів, щоб дістатися сюди, була дуже нервова подорож. Сотні телефонних дзвінків, безліч змін напряму, вибухи, пожежі та сирени повітряної тривоги. Хотілося б думати, що це був просто кошмарний сон, але це реальність дістатися куди завгодно в моїй країні навіть сьогодні. Це дійсність війни.

Усі мої думки з Україною та з усіма українцями, які зараз захищають мою Батьківщину, але я маю робити свою справу. Я маю виступати, щоб представляти Україну на міжнародній спортивній арені якнайкраще. Сьогодні всі українці мають різні фронти. Ми повинні боротися всюди, щоб довести свою силу та міць. У найближчі кілька днів моя лінія фронту - змагання зі стрибків у висоту серед жінок на чемпіонаті світу у приміщенні. Я націлена не просто виграти тут, я прагну зробити ще більше", - сказала Магучіх.