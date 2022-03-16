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Білодід: Весь світ розуміє, що Росія напала на Україну

Вчора 23:40 127 0
Білодід: Весь світ розуміє, що Росія напала на Україну
#Дар'я Білодід

Джерело - Чемпіон.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодєд розповіла, як у світі сприймають вторгнення Росії до України.

"Я зараз на зборах в Іспанії, бо в Україні немає можливості готуватись до змагань.

Чи там розуміють, що це не спецоперація, а Росія напала на Україну? Думаю, це розуміє весь світ. Жоден мій знайомий не сказав мені, що ми воюємо самі із собою. Або що ми нападаємо на Росію. Звісно, ​​люди розуміють. Звичайно, вони проти російської армії та Путіна. Це розсудливі люди, які всі розуміють", - сказав Білодід.

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Допис, поширений Daria Bondar (Savina) (@savinadasha)

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