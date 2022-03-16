Білодід: Весь світ розуміє, що Росія напала на Україну

Джерело - Чемпіон.
Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодєд розповіла, як у світі сприймають вторгнення Росії до України.
"Я зараз на зборах в Іспанії, бо в Україні немає можливості готуватись до змагань.
Чи там розуміють, що це не спецоперація, а Росія напала на Україну? Думаю, це розуміє весь світ. Жоден мій знайомий не сказав мені, що ми воюємо самі із собою. Або що ми нападаємо на Росію. Звісно, люди розуміють. Звичайно, вони проти російської армії та Путіна. Це розсудливі люди, які всі розуміють", - сказав Білодід.
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