Білодід: Весь світ розуміє, що Росія напала на Україну

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодєд розповіла, як у світі сприймають вторгнення Росії до України.

"Я зараз на зборах в Іспанії, бо в Україні немає можливості готуватись до змагань.

Чи там розуміють, що це не спецоперація, а Росія напала на Україну? Думаю, це розуміє весь світ. Жоден мій знайомий не сказав мені, що ми воюємо самі із собою. Або що ми нападаємо на Росію. Звісно, ​​люди розуміють. Звичайно, вони проти російської армії та Путіна. Це розсудливі люди, які всі розуміють", - сказав Білодід.