Колишній гравець збірної України з гандболу Олександр Кириленко висловився про війну України з росією.

"Росія напала на Україну, на наш дім, яким ми дуже пишаємося. Що можна сказати росіянам? Якщо замість голови у них телевізор, то їх вже неможливо переконати. Хочу подякувати Збройним силам України, теробороні. Ви показали, що ми єдиний народ, що ми разом і ми переможемо. Я ніколи не думав, наскільки великою силою ми є.

Дякую херсонцям, маріупольцям, мешканцям Мелітополя. Їм зараз дуже важко… Вірю, що ми переможемо, бо ми разом! Слава Україні! Героям Слава!", - зазначив Кириленко.