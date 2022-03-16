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Кириленко: У росіян замість голови телевізор

Сьогодні 21:25 163 0
Український гандболіст - про війну України проти рашистів
Кириленко: У росіян замість голови телевізор

Джерело - handball.net.ua.

Колишній гравець збірної України з гандболу Олександр Кириленко висловився про війну України з росією.

"Росія напала на Україну, на наш дім, яким ми дуже пишаємося. Що можна сказати росіянам? Якщо замість голови у них телевізор, то їх вже неможливо переконати. Хочу подякувати Збройним силам України, теробороні. Ви показали, що ми єдиний народ, що ми разом і ми переможемо. Я ніколи не думав, наскільки великою силою ми є.

Дякую херсонцям, маріупольцям, мешканцям Мелітополя. Їм зараз дуже важко… Вірю, що ми переможемо, бо ми разом! Слава Україні! Героям Слава!", - зазначив Кириленко.

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