Горуна: путін - це символ терористичної агресії

Бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна пишається своїм народом.

Про це заявив спортсмен.

"Щодня вночі перед новинами ми перевіряємо, чи наші друзі та члени сімей у порядку, чи комусь щось треба. Тому, нема часу скаржитися або переосмислювати своє життя. Ось, як воно. Це критичний момент.

У нас немає необхідної військової підготовки чи досвіду ведення боїв. Проте у будь-якому разі ми на своїй землі, ми вдома і готові її захищати. Якщо знадобиться, звісно, ми будемо вбивати. Ми будемо стріляти. У нас немає жодного вибору.

Тепер путін - це символ терористичної агресії. Насилля, якому він дав команду, немає пояснень. Він наказав своїм солдатам вбивати мирних людей в Україні.

І якщо ми не будемо чинити супротив, це лише питання часу, коли він піде далі у Польщу, Словаччину, Естонію, Фінляндію і так далі.

Зараз ми всі - справжня нація. Ми всі разом, тому, звичайно, я пишаюся своїм народом", - сказав Горуна.