Шаботова не виступить на чемпіонаті світу з фігурного катання

Змагання відбудуться з 21 по 27 березня

Українка Анастасія Шаботова знялася з чемпіонату світу з фігурного катання, що відбудеться у французькому Монпельє.

Про це повідомляє пресслужба ISU.

16-річна Шаботова знялася із чемпіонату світу, який мав стати дебютним у її кар'єрі. Зазначимо, що фігуристка є вихованкою російської школи фігурного катання, але 2019-го почала представляти Україну на міжнародних змаганнях. Змагання відбудуться з 21 по 27 березня.

24 лютого Шаботова перебувала у Києві, проте джерела повідомляють, що фігуристка разом із сім'єю змогли виїхати з країни.

У заявці збірної України залишаються Іван Шмуратко (перебуває в Україні), Артем Даренський та Софія Голіченко (перебувають у Дніпрі), а також Олександра Назарова (перебуває в Україні) та Максим Нікітін (перебуває у Харкові, Україна).