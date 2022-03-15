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Віталій Кличко: Чоловіки-кияни, повертайтесь захищати столицю

Сьогодні 16:39 120 0
Мер Києва заявив, що місто захищатиметься
Віталій Кличко: Чоловіки-кияни, повертайтесь захищати столицю
#Віталій Кличко

Джерело - sport.ua.

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав чоловіків-киян, які виїхали з міста, повертатися до столиці та захищати її та своє майбутнє.

"Столиця - серце України - буде оборонятися! 

І Київ, який сьогодні є символом і форпостом європейської свободи і безпеки, ми не здамо! На коліна нас не поставлять!

Сьогодні важливі зусилля кожного киянина. 

Хтось зі зброєю в руках - в теробороні. 

Хтось допомагає зводити укріплення в місті. 

Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи.

Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може! 

Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто.

Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив!

Чоловіки-кияни! Повертайтесь! 

Треба захищати наше місто і своє майбутнє! 

А не сидіти десь і співчувати! 

Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю.

Тільки разом вистоїмо!  Слава Україні!", - сказав Кличко.

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