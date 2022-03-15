Віталій Кличко: Чоловіки-кияни, повертайтесь захищати столицю

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав чоловіків-киян, які виїхали з міста, повертатися до столиці та захищати її та своє майбутнє.

"Столиця - серце України - буде оборонятися!

І Київ, який сьогодні є символом і форпостом європейської свободи і безпеки, ми не здамо! На коліна нас не поставлять!

Сьогодні важливі зусилля кожного киянина.

Хтось зі зброєю в руках - в теробороні.

Хтось допомагає зводити укріплення в місті.

Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи.

Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може!

Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто.

Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив!

Чоловіки-кияни! Повертайтесь!

Треба захищати наше місто і своє майбутнє!

А не сидіти десь і співчувати!

Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю.

Тільки разом вистоїмо! Слава Україні!", - сказав Кличко.