NAVI розірвали співпрацю з російським банком

Український кіберспортивний клуб Natus Vincere розірвав співпрацю із російським Tinkoff Bank.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Зі старту війни ми розірвали відносини з Tinkoff Bank. Ми не можемо працювати з брендами, орієнтованими на ринок країни-агресора", - йдеться у заяві NAVI.

Крім того, Natus Vincere повідомили, що весь одяг із клубного магазину розданий людям, які проводять другий тиждень у холодних бомбосховищах, дітям у шпиталях та дитячих будинках. Також NAVI планують запустити кілька проектів на підтримку українців.