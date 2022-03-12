Харлан: 8 років тривало, що спорт поза політикою. Ось у що воно вилилося

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан в ефірі Tribuna.com поділилася думками про спортсменів, які вважають, що спорт поза політикою.

"Ми мовчали 8 років, я респектувала всіх. 8 років тривало, що спорт поза політикою. Ось у що воно вилилося. Тому зараз немає сенсу мовчати, я мовчати не буду. Вважаю, що це правильно говорити свою позицію. Тим більше, коли я по цей бік, уявляю цю країну, живу в ній, уся моя сім'я, друзі живуть у ній. Це мій дім. Як я можу мовчати?

Я вважаю, що знаходжу правильні слова, бо інших слів просто не знайдеш. Коли дивишся на те, що відбувається – це маразм. Чи не вкладається в голові, як у них таке може прокидатися? Причому, пропаганда цілковита.

Перших три дні я була в шоці. На 4-5 день у мене почалася агресія, бо всі мовчать. Мені лише одна людина написала з Росії. Решта заткнулася і сидить", - сказала Харлан.