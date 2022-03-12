Джерело - Чемпіон.
Тренер аматорської футзальної команди зі Львова Галицька здоба перебуває у лавах Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Багато українських спортсменів стали на захист українського народу в боротьбі з російськими окупантами. Так і наш тренер Сергій Тригубець
Він з першого дня війни приєднався до лав Збройних сил України, він у строю, в повній бойовій готовності налаштований захищати свою сім’ю, рідних та Батьківщину 🇺🇦
Дякуємо тобі, ТРЕНЕР! Божої опіки тобі!
Будь, як Сергій, ставай на захист України! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.