Тренер аматорської футзальної команди зі Львова Галицька здоба перебуває у лавах Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Багато українських спортсменів стали на захист українського народу в боротьбі з російськими окупантами. Так і наш тренер Сергій Тригубець

Він з першого дня війни приєднався до лав Збройних сил України, він у строю, в повній бойовій готовності налаштований захищати свою сім’ю, рідних та Батьківщину 🇺🇦

Дякуємо тобі, ТРЕНЕР! Божої опіки тобі!

Будь, як Сергій, ставай на захист України! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.