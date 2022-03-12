Вакарчук - маріупольцям: Ми звільнимо вас і разом переможемо

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук записав звернення зі словами підтримки для мешканців Маріуполя, які потерпають від обстрілів рашистів.

"Зараз, коли я записую цей ролик, в кімнаті є світло, тут тепло і цілі стіни. У десятках українських міст зараз немає світла, немає тепла, немає газу, а подекуди і немає цілих стін і вікон. І люди продовжують перебувати там і жити. Більше ніж півмільйонний Маріуполь вже багато днів перебуває в облозі російських загарбників. У них (маріупольців - ред.) дуже тяжкі умови, вони ледве виживають. Але вони тримаються. Вони демонструють всій Україні і всьому світу, що українці - нація, яка ніколи не здається і яка захищає свою землю до останнього.

Ми всі пишаємося тим подвигом, які цивільні і військові демонструють у Маріуполі та в багатьох інших містах, окупованих або оточених загарбниками. Я хочу, щоб жителі Маріуполя знали: ми з вами, ми боремося за вас, ми визволимо вас і разом ми переможемо. Слава Україні!", - сказав Вакарчук.