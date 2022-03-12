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УЄФА перенесла фінальну частину жіночого Євро з футзалу

Сьогодні 08:55 150 0
Фінальна стадія, яка мала пройти з 25 по 27 березня в Португалії, відкладена
УЄФА перенесла фінальну частину жіночого Євро з футзалу

Джерело - Чемпіон.

УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну стадію жіночого чемпіонату Європи, яка мала відбутися у Португалії 25-27 березня цього року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Після консультацій та згоди приймаючої асоціації ми підтверджуємо, що фінальну стадію чемпіонату Європи з футзалу серед жінок у Португалії (25-27 березня 2022 року) було перенесено. Подальше рішення буде ухвалено у належний час", – йдеться у повідомленні УЄФА.

Нагадаємо, до фінальної стадії жіночого Євро вийшли Іспанія, Україна, Португалія та росія.

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