УЄФА перенесла фінальну частину жіночого Євро з футзалу

Джерело - Чемпіон.
УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну стадію жіночого чемпіонату Європи, яка мала відбутися у Португалії 25-27 березня цього року.
Про це повідомляє пресслужба організації.
"Після консультацій та згоди приймаючої асоціації ми підтверджуємо, що фінальну стадію чемпіонату Європи з футзалу серед жінок у Португалії (25-27 березня 2022 року) було перенесено. Подальше рішення буде ухвалено у належний час", – йдеться у повідомленні УЄФА.
Нагадаємо, до фінальної стадії жіночого Євро вийшли Іспанія, Україна, Португалія та росія.