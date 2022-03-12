УЄФА перенесла фінальну частину жіночого Євро з футзалу

УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну стадію жіночого чемпіонату Європи, яка мала відбутися у Португалії 25-27 березня цього року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Після консультацій та згоди приймаючої асоціації ми підтверджуємо, що фінальну стадію чемпіонату Європи з футзалу серед жінок у Португалії (25-27 березня 2022 року) було перенесено. Подальше рішення буде ухвалено у належний час", – йдеться у повідомленні УЄФА.