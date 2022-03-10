Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:45 22301
Шевченко вимагає дискваліфікувати всіх росіян
Сьогодні 16:11 589
Віталій Кличко: Народ росії має чинити тиск на владу та путіна
Сьогодні 15:24 292
Шовковський: Якщо ми складемо зброю, то моя країна перестане існувати
Сьогодні 15:09 296
Ребров: Батьки залишилися у Києві, не хочуть їхати
Сьогодні 13:24 329
Гвардіола: Де НАТО? Де США? Де ЄС? Це синонім абсолютного провалу політичних організацій
Сьогодні 12:39 678
Ексгравець збірної росії: Я готовий захищати український Херсон
Сьогодні 12:11 655
Реал вибив ПСЖ, Манчестер Сіті із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1126
Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу
Вчора 19:48 1248
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни
Вчора 16:52 1339
Прямі трансляції

Ковтун: Росіяни сліпі та зомбовані

Сьогодні 19:42 197 0
Ілля Ковтун прокоментував ставлення росіян до війни з Україною
Ковтун: Росіяни сліпі та зомбовані
#Ілля Ковтун

Джерело - suspilne.media.

Бронзовий призер чемпіонату світу та Європи Ілля Ковтун відреагував на війну з росією.

Про це розповів сам спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

"Російський народ сліпий та зомбований, і саме ми зараз даємо їм можливість стати вільними й вирватися з рук тирана. Але вони не вміють думати та аналізувати, а також вони дуже-дуже бояться.

Я людяно ставлюсь до всіх – так мене виховали батьки та тренер, поважаю усіх. Але тепер необхідно, щоб росіяни усі згуртувались і пішли проти Путіна, допомогли зупинити війну, де скрізь вбивають. Гадаю, необхідно терміново ввести всі максимальні санкції в усіх напрямах для Росії, і, можливо, лише тоді там відкриються сліпі та зомбовані очі, завершиться війна, припиниться кровопролиття", – розповів Ковтун.

Раніше збірна України з гімнастики здобула 6 медалей на етапі Кубка світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 22301
Реал вибив ПСЖ, Манчестер Сіті із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал вибив ПСЖ, Манчестер Сіті із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1126
Дружина Усика різко звернулася до путіна Дружина Усика різко звернулася до путіна 1362
Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 7963
Аталанта - Баєр - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Аталанта - Баєр - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 4952
Реал - ПСЖ 3:1: огляд матчу Реал - ПСЖ 3:1: огляд матчу 930
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 56969
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 50504
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 23285
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71218 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2601 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18012