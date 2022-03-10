Ковтун: Росіяни сліпі та зомбовані

Бронзовий призер чемпіонату світу та Європи Ілля Ковтун відреагував на війну з росією.

Про це розповів сам спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

"Російський народ сліпий та зомбований, і саме ми зараз даємо їм можливість стати вільними й вирватися з рук тирана. Але вони не вміють думати та аналізувати, а також вони дуже-дуже бояться.

Я людяно ставлюсь до всіх – так мене виховали батьки та тренер, поважаю усіх. Але тепер необхідно, щоб росіяни усі згуртувались і пішли проти Путіна, допомогли зупинити війну, де скрізь вбивають. Гадаю, необхідно терміново ввести всі максимальні санкції в усіх напрямах для Росії, і, можливо, лише тоді там відкриються сліпі та зомбовані очі, завершиться війна, припиниться кровопролиття", – розповів Ковтун.