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Генштаб ЗСУ: Сили оборони Києва перебувають в постійній готовності

Сьогодні 08:55 186 0
Генштаб ЗСУ: Сили оборони Києва перебувають в постійній готовності

Джерело - Чемпіон.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативне зведення на ранок 15-го дня героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Тож станом на 6:00 10-го березня сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області). На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника.

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

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