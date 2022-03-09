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Полонені росіяни будуть працювати на відновлення економіки України

Сьогодні 11:41 131 0
Полонені росіяни будуть працювати на відновлення економіки України

Джерело - obozrevatel.com.

Захоплені в полон солдати російської армії працюватимуть на відновлення економіки України.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, Україна використовуватиме всі можливості, що надаються Женевською конвенцією щодо військовополонених. Зокрема, працездатні військовополонені з-поміж рядового складу можуть у примусовому порядку залучатися до виконання робіт невоєнного характеру, не пов'язаних із ризиком для їхнього життя та здоров'я, з урахуванням віку, статі й фізичних якостей. Також вони можуть залучатися до небезпечних видів робіт, у тому числі розмінування.

Єнін підкреслив, що Україна на відміну від країни-агресора дотримується норм міжнародного гуманітарного права щодо російських військовополонених.

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