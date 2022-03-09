Перша леді України Олена Зеленська на своїй сторінці в Інстаграмі написала відкритого листа до світових глобальних ЗМІ. Цей крок став відповіддю на чисельні запити про інтерв'ю.

"До мене зараз звертаються представники ЗМІ з усього світу з проханням про інтерв’ю.

Хочу відповісти цим листом одразу всім. Це моє свідчення з України.

У те, що відбулося, неможливо було повірити ще трохи більше тижня тому. Моя країна була мирною, а мегаполіси, міста й села були сповнені звичного життя.

24 лютого ми прокинулися з оголошенням початку війни. Український кордон перетнули танки, у наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки.

Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення "спецоперацією", – це вбивство мирних людей!

Найстрашніше читати про жертв серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки – дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом із батьками. Про 14-річного Арсенія... У колись мирному передмісті столиці осколок поцілив хлопчику в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем.

Коли Росія вкотре скаже, що "не веде війну проти мирного населення" – я назву ці імена найпершими.

Я свідчу: наші жінки та діти тепер живуть у бомбосховищах та підвалах. Ви, певне, бачили ці знімки з київського та харківського метро, де люди лежать долі разом із малечею та домашніми улюбленцями. Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність.

Є міста, у яких сім’ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб.

Наші діти вчать у підвалах уроки. І народжуються там, бо під землю мусили переміститися пологові будинки. Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з’явилася на світ у першу добу вторгнення. Тепер малюків, які у своєму житті ще не знали миру, вже кілька десятків.

Я свідчу: ця війна ведеться проти мирного населення не тільки обстрілами: люди, які залежать від постійного лікування та догляду, не можуть його якісно отримати.

Чи легко колоти інсулін у підвалі? А дістати під обстрілами ліки від астми? Не кажучи вже про тисячі онкопацієнтів, для яких відклалися життєво важливі хіміотерапія та опромінення.