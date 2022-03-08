Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 07:32 19011
Закрийте небо над Україною: Світоліна, Ребров, Стаховський і інші звернулися до НАТО
Сьогодні 16:01 351
Шевченко розплакався в ефірі італійського телебачення
Сьогодні 10:13 907
Лук'яненко виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 09:44 671
Шишкова завоювала третю медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:08 452
Вовчинський виграв срібну медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 07:46 422
Українки виграли три медалі на дистанції 10 кілометрів
Сьогодні 07:24 545
Радь став бронзовим призером Паралімпіади
Сьогодні 07:16 324
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:10 9874
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 07:06 35507 3
Прямі трансляції

Феррарі пожертвує Україні 1 млн євро

Сьогодні 19:11 133 0
Феррарі підтримало Україну
Феррарі пожертвує Україні 1 млн євро
#Формула 1

Джерело - sport.ua.

Феррарі припинило виробництво авто для російського ринку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також компанія пожертвує 1 мільйоном євро на допомогу Україні. Вони будуть направлені до Червоного хреста та ООН, які фінансують міжнародні гуманітарні проєкти на підтримку України.

"Феррарі разом з усіма в Україні, які постраждали від цієї гуманітарної кризи. Хоча ми сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирне рішення, не можемо залишатися байдужими до страждань усіх постраждалих. До них звертаються наші думки та підтримка. Ми граємо свою невелику роль разом з організаціями, які допомагають негайному полегшенню ситуації", - заявив генеральний директор Феррарі Бенедетто Вінья.

Раніше команда Формули-1 розірвала контракт із російським гонщиком.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 19011
Ахметов: Я інвестуватиму всі свої гроші в Україну Ахметов: Я інвестуватиму всі свої гроші в Україну 1556
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 35507 3
Чемпіон України з кікбоксингу загинув внаслідок обстрілу росіянами Чемпіон України з кікбоксингу загинув внаслідок обстрілу росіянами 2079
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 9874
Російські військові вбили тестя Хочолави Російські військові вбили тестя Хочолави 2330
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 4396 7
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 6402
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67516 5
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 23200
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23722
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 35913