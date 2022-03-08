Феррарі пожертвує Україні 1 млн євро

Феррарі припинило виробництво авто для російського ринку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також компанія пожертвує 1 мільйоном євро на допомогу Україні. Вони будуть направлені до Червоного хреста та ООН, які фінансують міжнародні гуманітарні проєкти на підтримку України.

"Феррарі разом з усіма в Україні, які постраждали від цієї гуманітарної кризи. Хоча ми сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирне рішення, не можемо залишатися байдужими до страждань усіх постраждалих. До них звертаються наші думки та підтримка. Ми граємо свою невелику роль разом з організаціями, які допомагають негайному полегшенню ситуації", - заявив генеральний директор Феррарі Бенедетто Вінья.