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Блохіна: Я з родиною в Києві. Ми будемо боротися до самого кінця

Сьогодні 15:04 242 0
Блохіна: Я з родиною в Києві. Ми будемо боротися до самого кінця

Джерело - Чемпіон.

Перша віцепрезидентка Федерації гімнастики України Ірина Блохіна підтримала українців, які чинять опір військам РФ.

"Україно, я люблю тебе. Публікую на 12-й день. Все ще дихаємо, наше серце б’ється сильно. Я з родиною в Києві. Ми будемо боротися до самого кінця. Саме зараз час зберігати спокій і не піддаватися злу.

Я вірю у світло і любов. Я вірю, що ми переможемо! Ми все це подолаємо! Ми вийдемо сильнішими, ніж будь-коли! Я люблю вас усіх за ваше серце і любов. Завжди вдячна всім вам, ангели. Саме зараз саме час підняти наші вібрації!

Якщо вам потрібна допомога або ви можете допомогти будь-яким чином, будь ласка, повідомте мені", - зазначила Блохіна.

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Допис, поширений Ireesha Blohina (@ireesha_b)

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