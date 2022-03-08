Блохіна: Я з родиною в Києві. Ми будемо боротися до самого кінця

Перша віцепрезидентка Федерації гімнастики України Ірина Блохіна підтримала українців, які чинять опір військам РФ.

"Україно, я люблю тебе. Публікую на 12-й день. Все ще дихаємо, наше серце б’ється сильно. Я з родиною в Києві. Ми будемо боротися до самого кінця. Саме зараз час зберігати спокій і не піддаватися злу.

Я вірю у світло і любов. Я вірю, що ми переможемо! Ми все це подолаємо! Ми вийдемо сильнішими, ніж будь-коли! Я люблю вас усіх за ваше серце і любов. Завжди вдячна всім вам, ангели. Саме зараз саме час підняти наші вібрації!

Якщо вам потрібна допомога або ви можете допомогти будь-яким чином, будь ласка, повідомте мені", - зазначила Блохіна.