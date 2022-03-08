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Українські морпіхи потопили російський військовий корабель

Сьогодні 11:57 52 0
Російський військовий корабель Васілій Биков потонув поблизу берегів Одеси
Українські морпіхи потопили російський військовий корабель

Джерело - dumskaya.net.

Військово-морські сили повідомили, що українські підрозділи морської піхоти потопили російський корабель Васілій Биков на Одещині.

Спочатку спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив: "Тільки тримали інтригу, але зараз уже можу сказати: російський корабель, пішов нах*й. У ворога - втрати. Наші - молодці. Ми знищуватимемо ворога. Мінус один ворожий корабель".

З'явилося офіційне підтвердження успішної операції Військово-морських сил України, що вдалося знищити гордість російського Чорноморського флоту - найновіший патрульний корабель "Васілій Биков".

"Вчора ця озброєна ракетами махіна, що перевищує за своїм бойовим потенціалом усе, що мають у своєму розпорядженні в плані надводних сил ВМСУ, потрапила під удар української морської реактивної артилерії. Сталося це у районі Одеси. Сьогодні корабель затонув. Інформації про долю екіпажу немає.

Ураження "Бикову" була завдана аж ніяк не через збіг обставин - ні, це була спланована і блискуче реалізована військово-морська операція. Пам'ятаєте ті пам'ятні бухи, що чулися в Одесі кілька днів? Ми писали, що це російські кораблі намагаються потопити легкі українські катери - гюрзи та айленди. І що наші успішно ухиляються. На жаль, один із українських катерів був потоплений. Багатьох моряків вдалося врятувати.

Виявляється, залізні воїни ВМСУ не рятувалися, а заманювали росіян до підготовленої, обладнаної та чудово замаскованої вогневої позиції N-ської артилерійської бригади. Яка у потрібний момент зробила свою справу. Результат очевидний. Шкода, заради цієї дуже важливої ​​та безпрецедентної у світовій військовій історії (ніколи ще бойові кораблі не топили із землі системами РЗСО) перемоги довелося пожертвувати чудовим катером та частиною його відважної команди. Вони житимуть у серцях української нації. Їхніми іменами дуже скоро назвуть вулиці та площі".

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