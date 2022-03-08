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Генштаб ЗСУ: Ворог значно сповільнився

Сьогодні 11:38 98 0
На окупованих територіях орки почали залякувати населення
Генштаб ЗСУ: Ворог значно сповільнився

Джерело - sport.ua.

Міністерство оборони України в новому звіті повідомило про уповільнення просування ворога, а на тимчасово окупованих територіях російські окупанти застосовують до місцевих жителів насильницькі дії та психологічний тиск.

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах.

На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. 

Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні. 

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях що тимчасово зайняті російськими окупантами широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури. 

На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України.

Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву", - йдеться в заяві Генштабу.

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