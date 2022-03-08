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Росія може у квітні оголосити дефолт, як Венесуела

Сьогодні 11:20 130 0
Пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями закінчується 15 квітня
Росія може у квітні оголосити дефолт, як Венесуела

Джерело - pravda.com.ua.

Пільговий період за російськими зовнішніми облігаціями 2023 та 2043 років закінчується 15 квітня – шанси РФ здійснити виплати дедалі менше, і прострочення у квітні означає дефолт, як у Венесуелі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Шанси Росії здійснити виплати за зовнішнім боргом зменшуються, оскільки ціни на облігації падають, у країні настає рецесія та наростають обмеження виплат після вторгнення в Україну.

Ми бачимо дефолт як найімовірніший сценарій, написав Вейвер. У разі дефолту навряд чи ситуація буде звичайною - порівняння з Венесуелою буде найточнішим.

Дефолт може настати вже 15 квітня, коли закінчиться 30-денний пільговий період із виплат, які російський уряд заборгував за доларовими облігаціями у 2023 та 2043 роках.

Хоча котирування державного боргу рідко падають до однозначних цифр, Morgan Stanley вважають, що російські облігації можуть наблизитися. Ліван і Венесуела є єдиними останніми прикладами такого низького зниження боргу країни.

Південноамериканська країна та державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela S.A. оголосили дефолт на суму 60 мільярдів доларів понад чотири роки тому.

За словами Вейвера, Росія схожа на Венесуелу, оскільки в неї також є значні нафтові активи, які можуть працювати тільки після зняття санкцій.

Крім того, Morgan Stanley наголошує на невизначеності щодо того, чи дозволять банкам США приймати купонні платежі від Міністерства фінансів Росії навіть якщо такі виплати будуть.

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