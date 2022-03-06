Збірна України з гімнастики здобула 6 медалей на етапі Кубка світу

Ілля Ковтун виграв золото у вправі на брусах

Збірна України зі спортивної гімнастики завершила виступи на другому етапі Кубка світу-2022 у столиці Катару Досі.

Ілля Ковтун виграв "золото" у вправах на брусах. Також в активі 18-річного українця "срібло" у вільних вправах та "бронза" у вправах на перекладині.

Назар Чепурний став срібним призером у опорному стрибку. Даніела Батрона виграла "срібло" у вільних вправах і "бронзу" у вправах на різних брусах.

Нагадаємо, Ковтун - претендент на звання найкращого гімнаста Європи 2021 року.