Росберг збирає допомогу для України

Експілот Формули-1 займається збором благодійної допомоги

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу Формули-1 Ніко Росберг зараз збирає гуманітарну допомогу для України та українських дітей.

Про це повідомляє сам Росберг.

Крім того, Росберг закликав допомагати грошима на придбання необхідних медичних препаратів.