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Росберг збирає допомогу для України

Сьогодні 16:46 256 0
Експілот Формули-1 займається збором благодійної допомоги
Росберг збирає допомогу для України

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу Формули-1 Ніко Росберг зараз збирає гуманітарну допомогу для України та українських дітей.

Про це повідомляє сам Росберг.

Крім того, Росберг закликав допомагати грошима на придбання необхідних медичних препаратів.

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