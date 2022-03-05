Росберг збирає допомогу для України

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу Формули-1 Ніко Росберг зараз збирає гуманітарну допомогу для України та українських дітей.
Про це повідомляє сам Росберг.
Крім того, Росберг закликав допомагати грошима на придбання необхідних медичних препаратів.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу Формули-1 Ніко Росберг зараз збирає гуманітарну допомогу для України та українських дітей.
Про це повідомляє сам Росберг.
Крім того, Росберг закликав допомагати грошима на придбання необхідних медичних препаратів.