Ваш довбаний фашист Путін тягне на дно - український коментатор

Олексій yxo Малецький прокоментував вторгнення Росії

Коментатор студії WePlay Esports Олексій yХo Малецький відреагував на скарги гравців, що вони не можуть грати в CS:GO на платформі FACEiT.

Про це розповів сам український коментатор.

"Якщо вас хвилює відсутність можливості грати на фейситі, коли рашисти бомблять мої міста і вбивають моїх співгромадян, то ви можете повністю ізолюватись. Люди без емпатії, повинні терпіти і страждати. Ваш довбаний фашист Путін тягне на дно і відсутність можливості грати, це найменші наслідки для вас. Якщо вам щось не подобається, відписуйтесь на х*й. Ви можете просто розповсюджувати інформацію, анонімно, кажучи, як завгодно, будь-кому. За нас стоїть весь світ, за нас правда, сила та воля, ми обов’язково переможемо! Слава Україні!", - написав Малецький.

Нагадаємо, EA Sports видалила Росію з FIFA і NHL.