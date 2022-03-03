ВРУ вимагає від міжнародних організацій безполітну зону над Україною та миротворців

Джерело - Чемпіон.

Верховна Рада України звернулася до ООН, Червоного Хреста, Європарламенту та інших міжнародних організацій з вимогою негайно убезпечити мирне населення України від збройних нападів російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба ВРУ.

Головні вимоги:

негайно ввести безполітну зону над територією України;

безвідкладне відкриття та функціонування "зелених коридорів" для безпечної евакуації людей;

ввести в Україну миротворчі сили на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН 377 (V) "Об'єднання заради миру" від 3-го листопада 1950-го року.

Також Верховна рада України звернулася до Генсека ООН з закликом стати посередником у припиненні війни.