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ВРУ вимагає від міжнародних організацій безполітну зону над Україною та миротворців

Сьогодні 17:03 241 0
ВРУ вимагає від міжнародних організацій безполітну зону над Україною та миротворців

Джерело - Чемпіон.

Верховна Рада України звернулася до ООН, Червоного Хреста, Європарламенту та інших міжнародних організацій з вимогою негайно убезпечити мирне населення України від збройних нападів російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба ВРУ.

Головні вимоги:

  • негайно ввести безполітну зону над територією України;
  • безвідкладне відкриття та функціонування "зелених коридорів" для безпечної евакуації людей;
  • ввести в Україну миротворчі сили на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН 377 (V) "Об'єднання заради миру" від 3-го листопада 1950-го року.

Також Верховна рада України звернулася до Генсека ООН з закликом стати посередником у припиненні війни.

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