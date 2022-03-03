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Зеленський: Українцям немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності

Сьогодні 18:23 201 0
Зеленський: Українцям немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський виступив з новим зверненням до народу, проаналізувавши тиждень повномасштабної війни, яку проти нашої країни розв’язала Росія.

"Тиждень тому, о 4-й ранку Росія вторглась в Україну. Гострий припадок агресії, манія величі, манія переслідування. Важкі психологічні комплекси і як наслідок – ракетні комплекси. Реактивна артилерія. Танки та інша бронетехніка просто як саранча. Перші години і дні повномасштабної війни були надскладними. Але ми були єдиними, а отже сильними, а отже вистояли. І так далі і буде. І далі стоїмо".

За словами Зеленського, окупанти змушені були змінити тактику й почати ракетно-бомбові удари по українських містах, бо "не змогли зробити нічого суттєвого на землі". Але всі лінії оборони України збережені.

Українці об'єдналися, Україна отримує зброю "від справжніх друзів".

У нас немає величезної території – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою і газом. Але у нас є наші люди і наша земля. Для нас це золото. Нам немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності. Для нас це є найбільший скарб.

Нас стільки разів хотіли знищити, але не змогли. Хотіли стерти з лиця землі, але не вдалось. Били в спину, але ми стоїмо на ногах. Хотіли, щоб ми мовчали, але нас почув весь світ. Ми пройшли стільки всього!

І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці - всі ми - злякаємось, зламаємось або здамося – він не знає нічого про Україну, і йому нічого робити в Україні", - заявив Зеленський.

Також Зеленський звернувся до путіна (Хуйла) російською: "Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 мільйонів. А тут... Слава Україні".

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