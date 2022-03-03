Байден просить конгрес США виділити Україні 32,5 мільярдів доларів

Джерело - Чемпіон.

Адміністрація Президента Байдена звернулася до Конгресу з проханням схвалити допомогу Україні у розмірі 32,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє Washigton Post.

Також Прем'єр-Міністр України Денис Шмигаль заявив, що його польський колега Матеуш Моравецький закликав ЄС надати Україні допомогу у розмірі 100 мільярдів євро для відновлення зруйнованої інфраструктури.

Нагадаємо, що річний бюджет України на 2022-ий рік, за ухваленим Законом, становить 1,267 трлн грн (приблизно 42 мільярди євро).