Білоруський веслувальник поїхав захищати Україну

Колишній білоруський веслувальник Павло Шурмей відправився в Україну, щоб воювати проти Росії.

Про це розповів сам спортсмен.

"Вітаю. Я, Павло Шурмей, відома у веслувальному світі людина, в дорозі до братньої України, щоб допомогти братньому українському народу у боротьбі з цією фашистсько-російською агресією. І нас, таких білорусів, багато.

А теперь на русском, потому что так называемый братский русский народ, как правило, не понимает ни украинского, ни белорусского языков. Белорусов, которые будут воевать на стороне Украины против вас, очень много. И эта война придет на ваших плечах к вам в Россию.

А если Лукашенко решит втянуть Беларусь в эту войну официально, то точно так же придет и в Беларусь. Слава Украине и Жыве Беларусь", – сказав Шурмей.