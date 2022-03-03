Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:47 10721
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 16:02 1270
Вихованець Карпат посмертно отримав звання Герой України
Сьогодні 11:13 548
Маркевич: Українців не зломити, тож здавайтесь або йдіть з нашої землі
Вчора 21:55 553
Кафельников: Росіян тепер в Європу навіть туалети мити не візьмуть
Вчора 20:55 1282
Збірна України у повному складі вилетить на Паралімпійські ігри-2022
Вчора 20:43 861
Російський журналіст: Я проти агресії Росії. Зневажаю цю війну! Мені соромно! Вибачте!
Вчора 15:11 1705
Меркушина: Росія вбиває мирних мешканців
Вчора 11:45 838
Росію викинули з всесвітньої легкоатлетичної ради
01.03.2022 22:47 676
Шовковський: Росія як та чума на планеті, яку хочеться спалити та закопати
01.03.2022 22:16 658
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Білоруський веслувальник поїхав захищати Україну

Сьогодні 13:46 289 0
Павло Шурмей буде воювати проти Росії
Білоруський веслувальник поїхав захищати Україну
#Білорусь

Джерело - Чемпіон.

Колишній білоруський веслувальник Павло Шурмей відправився в Україну, щоб воювати проти Росії.

Про це розповів сам спортсмен.

"Вітаю. Я, Павло Шурмей, відома у веслувальному світі людина, в дорозі до братньої України, щоб допомогти братньому українському народу у боротьбі з цією фашистсько-російською агресією. І нас, таких білорусів, багато.

А теперь на русском, потому что так называемый братский русский народ, как правило, не понимает ни украинского, ни белорусского языков. Белорусов, которые будут воевать на стороне Украины против вас, очень много. И эта война придет на ваших плечах к вам в Россию.

А если Лукашенко решит втянуть Беларусь в эту войну официально, то точно так же придет и в Беларусь. Слава Украине и Жыве Беларусь", – сказав Шурмей.

Коментарі ()
Популярне зараз
Алієв: Я захищатиму Україну Алієв: Я захищатиму Україну 1356
Ракицький розірвав контракт з Зенітом Ракицький розірвав контракт з Зенітом 1796
EA Sports видалила Росію з FIFA і NHL EA Sports видалила Росію з FIFA і NHL 1510
Де Пена: Я не маю наміру коли-небудь знову повертатися в Україну Де Пена: Я не маю наміру коли-небудь знову повертатися в Україну 2676
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 10721
Мера Херсона звинуватили у держзраді Мера Херсона звинуватили у держзраді 14296 25
Рекомендуємо
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 11398 22
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5199
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 46252 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12963
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 181594
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 14476 2