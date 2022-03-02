НОК України перерахував 1 млн гривень українській армії

Джерело - Чемпіон.
НОК України направив 1 млн гривень на підтримку української армії.
Про це повідомляє пресслужба організації.
"У ці надскладні для всієї України дні на захист своєї держави стала й спортивна спільнота.
Виконком Національного олімпійського комітету України підтримав ініціативу президента НОК, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки й направив на потреби армії 1 мільйон гривень.
Закликаймо всіх долучитися до захисту нашої неньки України!
Впевнені, що внесок кожного з вас – це цеглина в нашу спільну перемогу!" – йдеться в заяві.