НОК України перерахував 1 млн гривень українській армії

НОК України направив 1 млн гривень на підтримку української армії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"У ці надскладні для всієї України дні на захист своєї держави стала й спортивна спільнота.

Виконком Національного олімпійського комітету України підтримав ініціативу президента НОК, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки й направив на потреби армії 1 мільйон гривень.

Закликаймо всіх долучитися до захисту нашої неньки України!

Впевнені, що внесок кожного з вас – це цеглина в нашу спільну перемогу!" – йдеться в заяві.