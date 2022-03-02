Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:23 8981
Росію викинули з всесвітньої легкоатлетичної ради
Вчора 22:47 541
Шовковський: Росія як та чума на планеті, яку хочеться спалити та закопати
Вчора 22:16 495
Олімпійський призер Токіо-2022 приєднався до українського війська
Вчора 21:57 857
Російські військові вбили українського біатлоніста
Вчора 21:13 4710
Блохін закликав Росію припинити обстріли України
Вчора 20:57 954
Стаховський: Якщо потрібно - буду стріляти
Вчора 18:12 640
Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках
Вчора 14:55 8099
Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки
Вчора 13:13 29663 3
Російські окупанти в Києві вбили футболіста
Вчора 11:47 4887
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

НОК України перерахував 1 млн гривень українській армії

Сьогодні 18:44 135 0
Національний олімпійський України допомагає ЗСУ
НОК України перерахував 1 млн гривень українській армії
#НОК України

Джерело - Чемпіон.

НОК України направив 1 млн гривень на підтримку української армії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"У ці надскладні для всієї України дні на захист своєї держави стала й спортивна спільнота.

Виконком Національного олімпійського комітету України підтримав ініціативу президента НОК, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки й направив на потреби армії 1 мільйон гривень.

Закликаймо всіх долучитися до захисту нашої неньки України!

Впевнені, що внесок кожного з вас – це цеглина в нашу спільну перемогу!" – йдеться в заяві.

Раніше олімпійська призерка підтримала президента України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії 1092
Поворознюк: Всі під’їзди до селища заміновані Поворознюк: Всі під’їзди до селища заміновані 1368
Російські військові вбили українського біатлоніста Російські військові вбили українського біатлоніста 4710
Блохін закликав Росію припинити обстріли України Блохін закликав Росію припинити обстріли України 954
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 8981
Зінченко з капітанською пов'язкою вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії Зінченко з капітанською пов'язкою вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії 1090
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6076
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 5770 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18844
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2572 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 20921
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12935