Росію викинули з всесвітньої легкоатлетичної ради

Всесвітня легкоатлетична рада запровадила санкції проти федерацій-членів Росії та Білорусі у зв’язку із вторгненням в Україну.

Всі спортсмени, допоміжний персонал та офіційні особи з Росії та Білорусі будуть відсторонені від участі у всіх заходах Всесвітньої легкоатлетичної серії в найближчому майбутньому з негайним набуттям чинності.

Майбутні заходи включають чемпіонат світу з легкої атлетики в Орегоні, чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні у Белграді та командний чемпіонат світу з спортивної ходьби у Маскате. Рада також погодилася розглянути подальші заходи, включаючи припинення діяльності Білорусії, на своєму засіданні наступного тижня

"Світ жахований тим, що зробила Росія, за підтримки та підбурювання Білорусі. Світові лідери намагалися уникнути цього вторгнення дипломатичними засобами, але безуспішно з огляду на непохитний намір Росії вторгнутися в Україну. Безпрецедентні санкції, які вводяться щодо Росії та Білорусі країнами та галузями всього світу, є єдиним мирним способом зірвати та вивести з ладу нинішні наміри Росії та відновити світ. Спорт має активізуватися та приєднатися до цих зусиль, щоб покласти край цій війні та відновити світ. Ми не можемо і не повинні сидіти склавши руки", - заявив президент Ради Себастьян Коу.

Раніше ФІБА відсторонила всі збірні та клуби з Росії.