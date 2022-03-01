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У Росії відібрали право на проведення чемпіонату світу

Сьогодні 16:48 260 0
Турнір відбудеться у серпні-вересні 2022 року
У Росії відібрали право на проведення чемпіонату світу

Джерело - fivb.com.

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) повідомила про скасування ЧС-2022 з волейболу в Росії. 

Про це йдеться в заяві організації.

"Після військового вторгнення Росії в Україну FIVB залишається серйозно стурбованою загостренням ситуації та безпекою народу України.

Адміністрація FIVB прийшла до висновку, що підготувати та провести чемпіонат світу в Росії неможливо через війну в Україні. Відповідно, вона вирішила забрати у Росії організацію чемпіонату світу з волейболу FIVB серед чоловіків, який планується провести у серпні та вересні 2022 року.

FIVB шукатиме альтернативні країни, щоб велика волейбольна сім’я, включаючи національні федерації, спортсменів, офіційних осіб та вболівальників, відчувала себе в безпеці та пишалася тим, що бере участь у радісному та мирному святі спорту", – сказано в повідомленні.

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