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ISU відсторонив Росію та Білорусь від міжнародних змагань

Сьогодні 12:43 254 0
Російських фігуристів викинули зі світового спорту
ISU відсторонив Росію та Білорусь від міжнародних змагань

Джерело - isu.org.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) усунув російських та білоруських спортсменів від від міжнародних змагань по фігурному катанню, шорт-треку та ковзанярському спорту.

Про це повідомляє пресслужба ISU.

"Рада ISU підтверджує свою солідарність з усіма, хто постраждав від конфлікту в Україні, наші думки з усім українським народом і країною. Рада ISU підтверджує свою повну солідарність з членами ISU в Україні, Українською федерацією ковзанярського спорту та Українською федерацією фігурного катання. Рада ISU оцінить можливості швидкої гуманітарної допомоги своїм українським членам ISU.

Рада ISU ретельно вивчила заяву МОК від 28 лютого 2022 року, а також звернення, отримані від членів ISU та інших осіб із закликом заборонити участь фігуристів і офіційних осіб з Росії та Білорусі в змаганнях ISU та інших міжнародних змаганнях з катання на ковзанах.

Дотримуючись рекомендації МОК, з метою захисту цілісності змагань з катання на ковзанах і безпеки всіх учасників міжнародних змагань, Рада ISU на підставі статті 17.i.q)i) Статуту ISU погодилась, що з цього моменту і до подальших повідомлень, жодні фігуристи, які належать до членів ISU в Росії (Російський союз ковзанярів і Федерація фігурного катання Росії) та Білорусі (Союз ковзанярів Білорусі), не можуть бути запрошені та не можуть брати участь в міжнародних змаганнях з ковзанярського спорту, включаючи чемпіонати ISU та інші змагання. Те саме стосується посадових осіб, перелічених у відповідних повідомленнях та положеннях ISU відповідно до Росії та Білорусі.

Рада ISU продовжуватиме уважно стежити за ситуацією в Україні та її впливом на діяльність ISU та вживатиме додаткових заходів, якщо та коли буде потрібно", – йдеться у повідомленні.

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