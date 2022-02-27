Український велогонник Марк Падун виграв гонку з роздільним стартом (15,8 км) на етапі престижної іспанської багатоденки Гран Каміньо.

Для українця це перша перемога у складі його нової команди Education First.

Також це перша у кар'єрі 25-річного уродженця Донецька перемога у гонці з роздільним стартом у кар'єрі. Сьогоднішній успіх дозволив Падуну замкнути топ-3 загального заліку Гран Каміньо.

"Я хочу розділити цю перемогу з усіма співвітчизниками", - сказав Падун після фінішу.

Нагадаємо, Падун знайшов собі нову команду.