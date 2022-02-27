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Амосов: Допомагатиму захищати цю країну – як зможу

Сьогодні 12:59 271 0
Амосов: Допомагатиму захищати цю країну – як зможу
#Амосов, #Bellator

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон Bellator у середній вазі Ярослав Амосов готовий захищати Україну від російських військ.

Про це він повідомив у своєму Інстаграм.

"Напевно, багато хто подумав, що я втік, ховаюся чи ще щось у цьому дусі. Але це не так. Я забирав свою сім'ю в безпечну зону. Зараз я повернувся і допомагатиму захищати цю країну - як зможу, ніж зможу".

  Росія веде війну проти України

"Я люблю цю країну, рідну нашу. До нашого будинку прийшла Росія, влаштувала тут війну. Гинуть багато людей безневинні – жінки, діти. Нам доводиться боронити цю країну. І в нас виходить, друзі. І в нас це вдасться, бо за нами правда. Друзі, об'єднуємось, допомагаємо один одному. І у нас буде все гаразд. Щоправда, за нами, перемога теж буде за нами", - сказав Амосов.

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Допис, поширений Yaroslav ®️Dynamo®️ Amosov (@s_amoskin)

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