7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон відреагував на вторгнення Росії в Україну.

Відповідне повідомлення пілот Мерседес залишив у Інстаграмі.

"Коли бачимо несправедливість, дуже важливо з нею боротися. Я всім серцем підтримую відважних людей України, які зазнали такого випробування просто за те, що захотіли вибрати для себе найкраще майбутнє", - заявив британський чемпіон.

Росія веде війну проти України

"І я також підтримую безліч хоробрих громадян Росії, які противяться цьому прояву насильства та шукають лише миру. Будь ласка, бережіть себе. Ми молимося за всіх вас", - написав Гамільтон