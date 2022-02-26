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Гамільтон: Усім серцем підтримую відважних людей України

Сьогодні 10:02 67 0
Гамільтон: Усім серцем підтримую відважних людей України
#Льюїс Гамільтон, #Мерседес, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон відреагував на вторгнення Росії в Україну.

Відповідне повідомлення пілот Мерседес залишив у Інстаграмі.

"Коли бачимо несправедливість, дуже важливо з нею боротися. Я всім серцем підтримую відважних людей України, які зазнали такого випробування просто за те, що захотіли вибрати для себе найкраще майбутнє", - заявив британський чемпіон.

  Росія веде війну проти України

"І я також підтримую безліч хоробрих громадян Росії, які противяться цьому прояву насильства та шукають лише миру. Будь ласка, бережіть себе. Ми молимося за всіх вас", - написав Гамільтон

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