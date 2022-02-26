Джерело - Чемпіон.
7-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон відреагував на вторгнення Росії в Україну.
Відповідне повідомлення пілот Мерседес залишив у Інстаграмі.
"Коли бачимо несправедливість, дуже важливо з нею боротися. Я всім серцем підтримую відважних людей України, які зазнали такого випробування просто за те, що захотіли вибрати для себе найкраще майбутнє", - заявив британський чемпіон.
Росія веде війну проти України
"І я також підтримую безліч хоробрих громадян Росії, які противяться цьому прояву насильства та шукають лише миру. Будь ласка, бережіть себе. Ми молимося за всіх вас", - написав Гамільтон