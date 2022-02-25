Європейська федерація регбі скасувала всі змагання у Росії

Європейська федерація регбі засудила вторгнення російських військ в Україну, а також скасувала усі змагання у Росії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Європейська федерація регбі поділяє серйозне занепокоєння міжнародного співтовариства ситуацією з безпекою, що складається в Європі, і рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну.

Організація глибоко стурбована безпекою регбійної спільноти в Україні та уважно стежить за ситуацією.

Як керівний орган європейського регбі, федерація просуває регбі відповідно до європейських цінностей світу, поваги та прав людини в дусі Олімпійської хартії.

Було ухвалено рішення негайно призупинити організацію заходів, турнірів та матчів з регбі на території Росії до подальшого повідомлення. Це стосується будь-якої вікової та гендерної категорії, національних чи клубних команд.

Подальші рішення прийматимуться Радою директорів Європейської федерації регбі за погодженням із Всесвітньою федерацією регбі", – йдеться в повідомленні.