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Костевич: Це не війна, це геноцид

Сьогодні 17:26 204 0
Олена Костевич прокоментував напад Росії на Україну
Костевич: Це не війна, це геноцид
Фото - gettyimages
#Костевич

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич різко відреагувала на російське вторгнення в Україну.

Про це спортсменка розповіла у Facebook.

"Це не війна, це геноцид. Завтра я, як і всі спортсмени збірної України, повинна була летіти в Каїр, щоб виступити та представити свою країну. Квиток досі в моїй поштовій скриньці.

Але я солідарна зі своєю збірною України зі стрільби та країною. Боляче та нестерпно дивитися, як руйнують Україну. У мені тече російська та білоруська кров, але зараз мене переповнює ненависть до цих "націй".

Мої друзі та родичі ночують у бомбосховищах. Наш тренер не може дібратися до своєї сім’ї. Не хочу, щоб хтось пережив таке. Для мене та всіх українців зараз дуже важлива підтримка усього світу. Дякую їм за співчуття.

Але європейські та американські партнери залишили Україну віч-на-віч з окупантом. Українці просять НАТО ввести свої сили в Україну. Хоча б закрити небо. Дати прихисток.

Розмовляю російською та вільно українською. Я ніколи не відчувала дискримінації.

З Києва до Відня летіти 1 годину 40 хвилин, Київ-Мюнхен – 2 години 30 хвилин, Київ-Франкфурт близько 3 годин. Війна зовсім близько", – написала Костевич.

Актуально: Й**ані сусіди: Олімпійська чемпіонка про напад Росії

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