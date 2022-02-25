Шварценеггер: Я з народом України

Актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер підтримав Україну під час вторгнення російських військ.

"Я з народом України. Я поділяю ваше горе і вашу надію на мир. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю і своєю людяністю перед обличчям цього кошмару. Благослови вас бог. Сподіваюся, що розсудливість зрештою переможе і покінчить з цією непотрібною війною до того, як буде зламано багато життів".

"Мої думки з українським народом. Мене попросили дати кілька інтерв’ю, але я вважаю, що новини повинні продовжувати зосереджуватися на тому, що відбувається на місцях – на трагедії, яка розбила наші серця, і на мужності українського народу, яка надихнула нас. Віталій і Володимир Клички, я думаю про вас, друзі. Ви були моїми героями на рингу, і зараз ви мої герої", - написав Шварценеггер.