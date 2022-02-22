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Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі на гран-прі у Києві

Сьогодні 18:44 90 0
Збірна Росії з художньої гімнастики не виступить в Україні
Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася від участі на гран-прі у Києві

Джерело - Чемпіон.

Збірна Росії з художньої гімнастики не виступить на етапі гран-прі, що відбудеться у березні в Києві.

Про це повідомила головна тренерка російської збірної Іріна Вінер-Усманова у коментарі ТАСС.

"У зв'язку із ситуацією, яка склалася між Росією та Україною, звісно, що на сьогоднішній день збірна Росії у Київ не поїде", - відзначила Вінер-Усманова.

Етап гран-прі з художньої гімнастики заплановано на 14-15 березня.

Нагадаємо, Погранична стала четвертою на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

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