Україна - друга за кількістю втрачених олімпійських медалей через допінг

Через позитивні допінг-тести Україна втратила 11 медалей

Джерело - Statista.

Україна посідає друге місце за кількістю втрачених олімпійських медалей через допінг.

Про це повідомляє Statista.

Через позитивні допінг-тести Україна втратила 11 медалей. В антирейтингу Україна ділить друге місце з Білоруссю, лідером є Росія.

Серед українців свої медалі втратили легкоатлети Юрій Білоног, Людмила Блонська, Денис Юрченко, Олександр П'ятниця, важкоатлети Ольга Коробка, Наталія Давидова, Юлія Каліна, Олексій Торохтій, а також Олена Олефірєнко (академічне веслування), Василь Федоришин (вільна боротьба), Вікторія Терещук (сучасне п'ятиборство).

На Олімпіаді-2022 позитивні допінг-проби здали українська лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько.

Країни, які втратили медалі Олімпійських ігор через допінг:

Росія - 46

Україна - 11

Білорусь - 11

Казахстан - 9

США - 8

Болгарія - 7

Туреччина - 5

Китай - 4