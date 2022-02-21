Україна - друга за кількістю втрачених олімпійських медалей через допінг

Джерело - Statista.
Україна посідає друге місце за кількістю втрачених олімпійських медалей через допінг.
Про це повідомляє Statista.
Через позитивні допінг-тести Україна втратила 11 медалей. В антирейтингу Україна ділить друге місце з Білоруссю, лідером є Росія.
Серед українців свої медалі втратили легкоатлети Юрій Білоног, Людмила Блонська, Денис Юрченко, Олександр П'ятниця, важкоатлети Ольга Коробка, Наталія Давидова, Юлія Каліна, Олексій Торохтій, а також Олена Олефірєнко (академічне веслування), Василь Федоришин (вільна боротьба), Вікторія Терещук (сучасне п'ятиборство).
На Олімпіаді-2022 позитивні допінг-проби здали українська лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько.
Країни, які втратили медалі Олімпійських ігор через допінг: