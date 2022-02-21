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Україна - друга за кількістю втрачених олімпійських медалей через допінг

Сьогодні 11:10 154 0
Через позитивні допінг-тести Україна втратила 11 медалей
Україна - друга за кількістю втрачених олімпійських медалей через допінг
#допінг, #Олімпійські ігри, #Валентина Камінська, #Лідія Гунько

Джерело - Statista.

Україна посідає друге місце за кількістю втрачених олімпійських медалей через допінг.

Про це повідомляє Statista.

Через позитивні допінг-тести Україна втратила 11 медалей. В антирейтингу Україна ділить друге місце з Білоруссю, лідером є Росія.

Серед українців свої медалі втратили легкоатлети Юрій Білоног, Людмила Блонська, Денис Юрченко, Олександр П'ятниця, важкоатлети Ольга Коробка, Наталія Давидова, Юлія Каліна, Олексій Торохтій, а також Олена Олефірєнко (академічне веслування), Василь Федоришин (вільна боротьба), Вікторія Терещук (сучасне п'ятиборство).

На Олімпіаді-2022 позитивні допінг-проби здали українська лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько.

Країни, які втратили медалі Олімпійських ігор через допінг:

Росія - 46
Україна - 11
Білорусь - 11
Казахстан - 9
США - 8
Болгарія - 7
Туреччина - 5
Китай - 4
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