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Галичанка здолала H71 у чвертьфіналі Кубка ЄГФ

Сьогодні 08:11 187 0
Поєдинок завершився з рахунком 27:26.
Галичанка здолала H71 у чвертьфіналі Кубка ЄГФ
#Галичанка, #Жіночий Єврокубок ЄГФ, #H71

Джерело - Чемпіон.

Львівська Галичанка обіграла фарерський клуб H71 у першому матчі 1/4 фіналу Кубка ЄГФ.

Поєдинок завершився з рахунком 27:26.

Європейський кубок ЄГФ
1/4 фіналу 
Другий матч, 21 лютого

Н71 - Галичанка 26:27 (13:10, 13:17) 

Перший матч між командами мав відбутися 13 лютого у Львові, проте суперниці відмовилися приїжджати до України.

Галичанка запропонувала суперницям зіграти два матчі у Копенгагені, але отримала відмову. Грати дві гри на майданчику суперниць Галичанка не захотіла.

Українська команда погодилася зіграти на Фарерських островах лише другий матч чвертьфіналу.

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