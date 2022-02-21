Галичанка здолала H71 у чвертьфіналі Кубка ЄГФ

Поєдинок завершився з рахунком 27:26.

Джерело - Чемпіон.

Львівська Галичанка обіграла фарерський клуб H71 у першому матчі 1/4 фіналу Кубка ЄГФ.

Поєдинок завершився з рахунком 27:26.

Європейський кубок ЄГФ

1/4 фіналу

Другий матч, 21 лютого

Н71 - Галичанка 26:27 (13:10, 13:17)

Перший матч між командами мав відбутися 13 лютого у Львові, проте суперниці відмовилися приїжджати до України.

Галичанка запропонувала суперницям зіграти два матчі у Копенгагені, але отримала відмову. Грати дві гри на майданчику суперниць Галичанка не захотіла.

Українська команда погодилася зіграти на Фарерських островах лише другий матч чвертьфіналу.