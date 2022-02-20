Головне
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Сьогодні 20:03 1117
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
Сьогодні 15:47 339
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Сьогодні 13:34 51325 31
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Сьогодні 09:56 4531
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:36 156964
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру
Сьогодні 08:27 26726 6
Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина
Сьогодні 07:48 1742
Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою
Сьогодні 06:32 856
Німецькі бобслеїсти тріумфували у змаганнях серед четвірок
Сьогодні 06:18 409
Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу
Сьогодні 06:03 444
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Українці завоювали чотири медалі на Karate 1 Premier League

Сьогодні 20:53 159 0
Терлюга та Серьогіна здобули срібні нагороди
Українці завоювали чотири медалі на Karate 1 Premier League
#Анжеліка Терлюга, #Горуна, #Крива, #Мельник, #Серьогіна, #Шостак, #Прем'єр ліга WKF

Джерело - Чемпіон.

Завершився перший етап Прем’єр Ліги WKF сезону 2022 з карате у Фуджейрі (ОАЕ).

Українці завоювали 4 медалі.

Срібні нагороди здобули Анжеліка Терлюга (-55 кг) та Аніта Серьогіна (-61 кг).

Бронзу на свій рахунок записали Станіслав Горуна (-75 кг) та Діана Шостак (-61 кг).

За крок від медалі прем'єр-ліги залишились Галина Мельник (-68 кг) та Катерина Крива (-50 кг)

Наступний етап Прем’єр Ліги відбудеться в Опорто (Португалія), 22-24 квітня.

Раніше Горуна побився у Львівській районній раді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів 76383
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 11679
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру 26726 6
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні 51325 31
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 156964
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО 27943 6
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11335
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4138
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 28303 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 90571
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12637
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 20640 1