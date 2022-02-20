Українці завоювали чотири медалі на Karate 1 Premier League

Терлюга та Серьогіна здобули срібні нагороди

Джерело - Чемпіон.

Завершився перший етап Прем’єр Ліги WKF сезону 2022 з карате у Фуджейрі (ОАЕ).

Українці завоювали 4 медалі.

Срібні нагороди здобули Анжеліка Терлюга (-55 кг) та Аніта Серьогіна (-61 кг).

Бронзу на свій рахунок записали Станіслав Горуна (-75 кг) та Діана Шостак (-61 кг).

За крок від медалі прем'єр-ліги залишились Галина Мельник (-68 кг) та Катерина Крива (-50 кг)

Наступний етап Прем’єр Ліги відбудеться в Опорто (Португалія), 22-24 квітня.

Раніше Горуна побився у Львівській районній раді.