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Верняєв: Мені підсипали допінг

Сьогодні 12:25 130 0
Верняєв прокоментував ситуацію з позитивною допінг-пробою
Верняєв: Мені підсипали допінг
#Верняєв

Джерело - Чемпіон.

Українського гімнаста Олега Верняєва підставили  із допінгом.

Про це розповів сам спортсмен в інтерв'ю Youtube-каналу KyivFM.

"Це було міжсезоння. У нас змагань не було до цього з березня, і найближчі були в грудні. Тобто це не той за місяць до змагань, коли починається дуже жорсткий режим і все це саме. Це був розслаблений момент, набирання форми.

Вийшло так, що в мене приходить тест 10-го та 26-го (листопада), тобто два тести у такий короткий термін ніколи не перевіряють.

Я довгий час стою на допінг-контролі, і мене в принципі раз на місяць перевіряють упродовж п'яти років. Вони, не попереджаючи приходять раз на місяць, і я знаю, що раз на місяць до мене прийдуть по-любому, до ворожки не ходи.

Знаючи це і приймати що-небудь – це настільки потрібно бути дурною, настільки неадекватною людиною. Все моє оточення знає навіть моє ставлення до пігулок від голови, бо я боюся все пити, бо не знаю, на що мені чекати.

Виходить так, що до мене приходять 10-го числа перевіряти, мені приходить протягом тижня відповідь, що все нормально, негативний тест, і до мене відразу ж приходять 26-го числа. У грудні мені надходить лист, що в мене знайдений мельдоній.

Я в цей момент, коли ще лікував плече, я розмовляв із лікарем, це лікар, який працював зі збірною баскетболу, тобто це людина розумна, я йому розповідаю без подробиць ситуацію, що от, два тести за два тижні. "Так це ж анонімний донос", – сказав він. А я сам такого не знав.

Він каже: "У нас же як, у всіх федераціях одна і та ж система, тебе хтось підловив, сипнув щось, роблять дзвінок до міжнародної федерації чи антидопінгового центру України та кажуть, що підозрюють такого-то. Вони починають жорстко ловити.

Тобто я говорю, що два тести за два тижні ніколи не було. Я 100% упевнений, що це донос", – сказав Верняєв.

Нагадаємо, Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації.

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