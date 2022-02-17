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Потеря: Готовий захищати Україну всіма можливими способами

Сьогодні 20:02 163 0
Український боєць розповів про політичну ситуацію в країні
Потеря: Готовий захищати Україну всіма можливими способами
#UFC, #Ігор Потеря

Джерело - Чемпіон.

Український боєць ММА Ігор Потеря (19-2) міг змінити спортивне громадянство.

Про це він розповів у своєму Facebook.

"Я не хочу, щоб наша країна воювала, не хочу жертв та вбивств. Усі адекватні люди хочуть просто жити та насолоджуватися життям. Проте зараз розумію, що може бути й пізно. Я все вирішив для себе. Я битимуся за свою країну. Так, як я робив це все життя у спорті – я готовий захищати Україну всіма можливими способами", - заявив боєць.

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"Мені багато разів пропонували поміняти громадянство як спортсмена і бути представником іншої країни. Але я відповідав: "Ні". Мене переконували, що Україна нічого мені не дає, не допомагає і настав час це усвідомити. Не приховую, були різні думки щодо цього".

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"Думаючи багато, зараз розумію, що моя країна дала мені все - сім'ю, дитинство, друзів, зали. Далі все залежить лише від мене. Я гордий, що я українець. І завжди боротимуся за нашу улюблену країну, нікому не дозволяючи захоплювати наші території", - сказав Потеря.

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