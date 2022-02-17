Джерело - ternopilcity.gov.ua.
Українець Сергій Кіналь завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи IBJJF з бразильського джиу-джитсу, який відбувся у Римі.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.
Українець змагався у дивізіоні пурпурових поясів. Сергій Кіналь провів чотири сутички, три з яких завершив достроково, больовими прийомами. У четвертому поєдинку Кіналь поступився ізраїльському спортсмену, посівши друге місце на турнірі IBJJF.
"Безумовно, я був націлений на перше місце і наступного разу обов'язково заберу своє. Я задоволений своїми сутичками та рівнем, який мені вдалося показати на такому престижному турнірі. Хочу подякувати українському ком'юніті бразильського джіу-джитсу за підтримку, для мене це безцінно", - відзначив Кіналь.