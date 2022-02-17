Сергій Кіналь став віцечемпіоном Європи IBJJF

Українець Сергій Кіналь завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи IBJJF з бразильського джиу-джитсу, який відбувся у Римі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

Українець змагався у дивізіоні пурпурових поясів. Сергій Кіналь провів чотири сутички, три з яких завершив достроково, больовими прийомами. У четвертому поєдинку Кіналь поступився ізраїльському спортсмену, посівши друге місце на турнірі IBJJF.