Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
Сьогодні 15:59 4824
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 16:18 122
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Сьогодні 14:42 16179
Українська лижниця завершила кар'єру після знайденого допінгу
Сьогодні 13:14 1237 1
Такагі з рекордом стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 11:49 402
Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:45 441
Швейцарка Гізін виграла гірськолижну комбінацію
Сьогодні 08:46 268
Жіноча збірна Канади переграла США у фіналі олімпійського хокейного турніру
Сьогодні 08:25 413
Аблаєв: Абраменко влітку думав не продовжувати кар'єру
Сьогодні 07:18 873
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 2580
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Кіналь здобув срібло на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу

Сьогодні 15:55 93 0
Сергій Кіналь став віцечемпіоном Європи IBJJF
Кіналь здобув срібло на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу
#Сергій Кіналь

Джерело - ternopilcity.gov.ua.

Українець Сергій Кіналь завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи IBJJF з бразильського джиу-джитсу, який відбувся у Римі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

Українець змагався у дивізіоні пурпурових поясів. Сергій Кіналь провів чотири сутички, три з яких завершив достроково, больовими прийомами. У четвертому поєдинку Кіналь поступився ізраїльському спортсмену, посівши друге місце на турнірі IBJJF.

"Безумовно, я був націлений на перше місце і наступного разу обов'язково заберу своє. Я задоволений своїми сутичками та рівнем, який мені вдалося показати на такому престижному турнірі. Хочу подякувати українському ком'юніті бразильського джіу-джитсу за підтримку, для мене це безцінно", - відзначив Кіналь.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українську лижницю спіймали на допінгу Українську лижницю спіймали на допінгу 44162 21
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 17741
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 62336
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 16179
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 39140
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 130612
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6954
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 10539 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 155181 5
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 85955 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 15347
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11262