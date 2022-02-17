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Ковтун - претендент на звання найкращого гімнаста Європи 2021 року

Сьогодні 15:28 158 0
Ковтун претендує на звання найкращого гімнасту Європи 2021 року
Ковтун - претендент на звання найкращого гімнаста Європи 2021 року
#Ілля Ковтун

Джерело - ugf.org.ua.

Європейський гімнастичний союз запустив голосування Гімнаст року.

Про це повідомляє ugf.org.ua.

Голосування проходить за чотирма дисциплінами -  чоловіча спортивна гімнастика, жіноча спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті. До короткого списку кандидатів у кожній категорії потрапили лише 5 спортсменів.

Ілля Ковтун увійшов до топ-5 найуспішніших спортсменів у чоловічій спортивній гімнастиці.

18-річний українець на чемпіонаті Європи-2021 завоював бронзову медаль у особистому багатоборстві, також був третім у багатоборстві на чемпіонаті світу і посів 11-те місце у цій дисципліні на Олімпійських іграх у Токіо.

Проголосувати за Іллю можна за цим посиланням. Також голосування проводиться у FacebookIntagram та Twitter.

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