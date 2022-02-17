Ковтун - претендент на звання найкращого гімнаста Європи 2021 року

Ковтун претендує на звання найкращого гімнасту Європи 2021 року

Європейський гімнастичний союз запустив голосування Гімнаст року.

Про це повідомляє ugf.org.ua.

Голосування проходить за чотирма дисциплінами - чоловіча спортивна гімнастика, жіноча спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті. До короткого списку кандидатів у кожній категорії потрапили лише 5 спортсменів.

Ілля Ковтун увійшов до топ-5 найуспішніших спортсменів у чоловічій спортивній гімнастиці.

18-річний українець на чемпіонаті Європи-2021 завоював бронзову медаль у особистому багатоборстві, також був третім у багатоборстві на чемпіонаті світу і посів 11-те місце у цій дисципліні на Олімпійських іграх у Токіо.

Проголосувати за Іллю можна за цим посиланням. Також голосування проводиться у Facebook, Intagram та Twitter.