Головна бійцівська подія зими – Mahatch у ТРЦ “Термінал”

Фінал гран-прі та перший бій за пояс уже 19 лютого.

Джерело - Чемпіон.

Ліга кулачних боїв Mahatch повертається у 2022 і відразу гучною подією – цього разу поєдинки відбудуться 19 лютого на великій арені у ТРЦ “Термінал” у Броварах. Початок бійцівського вечора о 17:00.

На глядачів чекає понад 20 принципових протистоянь, але головною окрасою стане мейн-кард, який також можна буде подивитися у прямій трансляції на MEGOGO – початок о 21:00. У прямому ефірі пройде 8 поєдинків.

Олег Сеник – Петро Шукан

Нашумілий реванш старої школи! Бійці, які попри свій вік, можуть дати прикурити половині молодого дивізіону організації Mahatch. Дебютний поєдинок ветеранів зібрав багато коментарів і запам'ятався вибитим зубом Петра, який він невимушено сховав у кишеню і продовжив рубатися.

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Артем Нечипуренко "Aggressor" – Юрій Матвєєв "Alex"

Артем Aggressor провів свій п'ятий поєдинок на майданчику Mahatch, а також підписав офіційний контракт з організацією. Його опонентом стане володар неординарної зачіски та власник феноменальної техніки – Юрій "Alex". Майстер швидких контратак готовий продемонструвати велику швидкість та вийти переможцем із конкурентного поєдинку з Артемом, який претендує на чемпіонське звання.

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Валерій Вигонський "Перш" – Даніяр Ісабеков

Валерій "Перш" — один із найтитулованіших спортсменів, які офіційно уклали контракт з організацією. Заслужений майстер спорту та п'ятикратний чемпіон світу з кікбоксингу голосно заявив про себе, повністю перегравши на своєму шляху двох титулованих спортсменів, Абубакара Сулейманова та Кожуріна Владислава.

У своєму останньому поєдинку "Перш" продемонстрував рівень своєї майстерності, здобувши впевнену перемогу на класі, і заявив, що хотів би побитися з топовим бійцем кулачних боїв Владиславом Туйновим.

Ісабеков Даніяр — найстарший казахстанський боєць, який має особливу пристрасть пройти тернистий шлях до чемпіонського поясу ліги. Представник міста Алмати вперше дебютував у шостому сезоні проти Андрія Рудика. Не дозволивши своєму супернику зближуватися та займати центр рингу, Даніяр не залишив жодних сумнівів суддям та забрав свою першу заслужену перемогу. Шестиразовий чемпіон Казахстану та призер чемпіонату світу з тайського боксу має намір вразити глядачів сенсаційною перемогою.

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Андрій Мовчан – Андрій Оголь "Чорний"

Андрій "Чорний" — впевнений у собі молодий важкоатлет, який встиг провести чотири поєдинки на майданчику Mahatch і жодного разу не програти. Публіка кулачних боїв запам'ятала "Чорного" як майстра, який вміло використовує прийом хокейного клінчу і стрімко прямує до титулу найсильнішого важкоатлета ліги. Кандидат у майстри спорту з хортингу, тричі переможець чемпіонату України з хортингу та срібний призер чемпіонату світу з хортингу вважає, що йому під силу здобути сенсаційну перемогу.

Мовчан Андрій — професійний боксер, який пройшов довгий шлях до статусу фіналіста гонитви гран-прі у важкій вазі. Минулого сезону Андрій пройшов одне з найскладніших випробувань у його кар'єрі, провівши поєдинок із королем нокаутів Гаджи "Автоматом". Андрій не роздумуючи погодився вийти на короткому повідомленні, щоб врятувати головний поєдинок вечора та отримати дорогоцінний досвід.

Два молоді важкоатлети зійдуться у мішкогоні, щоб дізнатися, хто зможе отримати головний приз гонитви гран-прі та вийти з поєдинку у статусі незаперечного чемпіона.

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Данило Гребенюк "Красавчик" – Владислав Кукарін "Скандинавський"

Пастушенко Владислав "Безстрашний" вибуває з поєдинку за чемпіонський пояс проти Гребенюка Данила "Красавчика". Владислав не роздумуючи погодився вийти на заміну, аби врятувати титульний поєдинок та скористатися шансом здобути чемпіонський пояс! Швидкісний і технічний боєць впевнений, що зможе нокаутувати "Красавчика" та реабілітуватися перед публікою. Побачивши у своїй кар'єрі бійців висококласного рівня, Владислав пройшов довгий шлях до статусу головного претендента на чемпіонський пояс.

Данило "Красавчик" провів шість видовищних поєдинків у лізі та зумів побачити абсолютно різні результати подій. Справжній хижак у мішкогоні з дивовижною антропометрією, що склав собі образ найсильнішого бійця своєї вагової категорії. Чемпіон України з кікбоксингу впевнений, що не зміг повністю розкритися в поєдинку проти Дмитра Булгакова, але не збирається повторювати подібні помилки. Фактурний боєць бажає якнайшвидше закрити поразку сенсаційною перемогою у чемпіонському протистоянні.

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Рафаіль Аббасов – Сергій Алписпаєв

На минулому турнірі Сергій здобув свою третю впевнену перемогу над Владиславом "Бичком", ставши обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс у напівсередній вазі. З перших секунд бою бійці почали проводити обопільні агресивні атаки, відкривши одне одному глибокі розсічення. Попри пропущені удари, Алписпаєв проявив неймовірну завзятість і йшов тільки вперед, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

Рафаіль - феноменальний казахстанський боєць, який втретє здобув яскраву перемогу технічним нокаутом над перлиною Mahatch, Коваленко Віталієм. З перших секунд першого раунду бій став багатим на обопільні розміни, в яких обом бійцям вдавалося доносити свої удари до цілі. Проте фізичний стан Віталія, який не встиг відновитись, став ключовим фактором у їхній зустрічі. Рафаіль зумів перехопити ініціативу, значно перебиваючи свого суперника жорсткими ударами. Рефері змушений був зупинити поєдинок – перемога Рафаіля технічним нокаутом!

Павло Павлов – Рустам Пашаєв "Русіо"

Паша Павлов – зірка організації Mahatch, на шляху якого були виключно сильні суперники. Непереможений боєць, який завдав своїм опонентам понад вісім нокдаунів, зумів заробити собі репутацію справжнього кілера в організації. Неймовірно швидкісний боєць із гарячим серцем та професійними навичками пристойно додав до своєї техніки та швидкості. Наразі Павлов повністю впевнений, що саме він стане тим бійцем, який зможе підняти перший чемпіонський пояс над головою.

Рустам "Русіо" — володар чистого рекорду, боєць, що йде на серії із двох впевнених перемог над максимально серйозними опонентами. Крайній поєдинок проти Абіла "Домінатора" дозволив йому заявити про себе як про головного претендента на чемпіонський пояс. З першого ж раунду "Русіо" чудово скорочував дистанцію та успішно проводив швидкі атаки по супернику. Вже у другому відрізку поєдинку Рустам взяв ініціативу у свої руки та майстерним ударом фінішував опонента.

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Гаджи Наврузов "Автомат" – Заміг Атакішиєв

"Автомат" повертається для проведення нового поєдинку, щоб довести, що по праву перебуває в статусі непереможеного короля нокаутів на голих кулаках. Всі бої Наврузова проходять яскраво та швидко, адже щоразу він буквально переграє своїх суперників на класі завдяки ідеально відточеній техніці. "Автомат", який не знає поразок, запевняє, що новий суперник не стане винятком у його кар'єрі на голих кулаках.

Заміг - досвідчений азербайджанський професійний кікбоксер, який має великий боксерський бекграунд. Послужний список Атакішиєва у кікбоксингу складає 25 перемог, з яких 10 перемог нокаутом. Заміг з повною холоднокровністю та безстрашністю погодився до нового виклику у своїй професійній кар'єрі. Досвідчений кікбоксер заявив, що буде першим бійцем, який відправить "Автомата" в нокаут і завоює сенсаційну перемогу на голих кулаках!