Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
Сьогодні 13:54 4056
Українська лижниця завершила кар'єру після знайденого допінгу
Сьогодні 13:14 204
Такагі з рекордом стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 11:49 333
Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:45 392
Швейцарка Гізін виграла гірськолижну комбінацію
Сьогодні 08:46 246
Жіноча збірна Канади переграла США у фіналі олімпійського хокейного турніру
Сьогодні 08:25 367
Аблаєв: Абраменко влітку думав не продовжувати кар'єру
Сьогодні 07:18 565
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 2323
Блискучий стрибок Абраменка, що приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. ВІДЕО
Вчора 19:48 1377
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:45 39015
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бех-Романчук та Плотіцина виступлять на етапі Світового легкоатлетичного туру

Сьогодні 12:12 165 0
Дві українки виступлять на етапі Світового легкоатлетичного туру
Бех-Романчук та Плотіцина виступлять на етапі Світового легкоатлетичного туру
Фото - gettyimages
#Марина Бех-Романчук, #Плотіцина, #ФЛАУ

Джерело - uaf.org.ua.

На етапі золотої серії Світового легкоатлетичного туру в приміщенні в Льєвіні (17 лютого) виступлять дві українки – Марина Бех-Романчук і Анна Плотіцина.

Про це повідомляє ФЛАУ.

Марина Бех-Романчук цим турніром відкриє міжнародний сезон. До цього вона брала участь у “Різдвяних стартах” у Києві, де бігла 60 метрів, та в командному чемпіонаті України в приміщенні, де перемогла з потрійного стрибка та вийшла до фіналу з бігу на 60 метрів. В Льєвіні чинна чемпіонка Європи в приміщенні змагатиметься зі стрибків у довжину, які є її коронною дисципліною і де вона й здобула всі свої медалі чемпіонатів світу та Європи.

Анна Плотіцина на Кубку України в приміщенні, який 12 лютого відбувся в Києві, показала свій найкращий результат з бігу на 60 метрів з бар’єрами, починаючи з 2019 року. 

Нагадаємо, Бех-Романчук виграла чемпіонат України у потрійному стрибку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 39015
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 13908 3
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 17576
Українську лижницю спіймали на допінгу Українську лижницю спіймали на допінгу 39569 18
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 62160
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 128619
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 17369
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 39959
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3298
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11260
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2701
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10714