Бех-Романчук та Плотіцина виступлять на етапі Світового легкоатлетичного туру

Дві українки виступлять на етапі Світового легкоатлетичного туру

На етапі золотої серії Світового легкоатлетичного туру в приміщенні в Льєвіні (17 лютого) виступлять дві українки – Марина Бех-Романчук і Анна Плотіцина.

Про це повідомляє ФЛАУ.

Марина Бех-Романчук цим турніром відкриє міжнародний сезон. До цього вона брала участь у “Різдвяних стартах” у Києві, де бігла 60 метрів, та в командному чемпіонаті України в приміщенні, де перемогла з потрійного стрибка та вийшла до фіналу з бігу на 60 метрів. В Льєвіні чинна чемпіонка Європи в приміщенні змагатиметься зі стрибків у довжину, які є її коронною дисципліною і де вона й здобула всі свої медалі чемпіонатів світу та Європи.

Анна Плотіцина на Кубку України в приміщенні, який 12 лютого відбувся в Києві, показала свій найкращий результат з бігу на 60 метрів з бар’єрами, починаючи з 2019 року.

Нагадаємо, Бех-Романчук виграла чемпіонат України у потрійному стрибку.