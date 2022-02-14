Джерело - Чемпіон.

Трансфер футболиста в новый футбольный клуб возможен в случае, если ему вышлют долгожданное предложение на переход от Реала или Барселоны. Последняя, судя по слухам в социальных сетях, планирует в новом сезоне заключить рекламный контракт на продвижение через онлайн-казино с Dogecoin. Хотя, скорее всего, дальше сплетен среди фанов это и не продвинется.

Инсайдеры утверждают, что 29-летний сенегалец Мане уже готов уйти из команды Ю. Клоппа в поисках более выгодных контрактов. Кроме того, в одном из своих интервью игрок утверждал, что его детской мечтой, которая так и не воплотилась пока в жизнь, является вхождение в основной состав Реала. Правда, на данный момент полузащитника удерживает в Ливерпуле подписанный ним ранее контракт, срок действия которого завершится только в 2023 г.

Возможно, такое желание Мане перейти в новый клуб связано с его убеждением, что он достиг предела, играя в команде "красных" англичан. В дальнейшем сенегалец планирует получить титул топового африканского игрока, а также выиграть ЛЧ повторно, но уже с иным клубом. Это стало бы для Мане своеобразным личным рекордом. Хотя и в текущем сезоне достижений у него хватает. За 26 матчей турнира полузащитник смог забить 10 голов и передать 1 результативную передачу.

Карьера Мане началась еще в 19 лет. В то время он выступал за клуб Лиги 2 "Мец". Правда, сыграл он в нем всего один сезон, после чего в 2012 году перешел в "Ред Булл Зальцбург". Сумма трансфера составила колоссальные на то время деньги – 4 млн. евро. Но спустя пару лет и эта сумма была побита, ведь именитого полузащитника перекупил "Саутгемптон" за 11,8 млн. фунтов стерлингов. Именно в его составе Мане установил новый рекорд "Премьер-лиги". Речь идет о самом быстром хет-трике в игре. Этот гол полузащитник смог реализовать всего за 176 секунд.

Отличился Мане и на международном уровне. За время своей профессиональной карьеры футболиста он забил 27 голов в 82 матчах на различных чемпионатах, выступая за сборную своего родного Сенегала.