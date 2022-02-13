Адесанья переміг Віттакера на UFC 271

У США відбувся черговий турнір UFC

Джерело - Чемпіон.

У рамках турніру UFC 271 відбувся головний бій між чемпіоном промоушена в середній вазі Ісраелем Адесанією та Робертом Віттакером.

Бій тривав усі п'ять раундів. Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув чинний чемпіон Адесанья.

Таким чином, Ісраель вчетверте поспіль успішно захистив титул чемпіона, а також здобув свою 22 перемогу в кар'єрі.

Віттакер вдруге програв новозеландцеві – вперше вони зустрілися у жовтні 2019 року, і тоді Адесанья нокаутував суперника.

Нагадаємо, українець Бондар зламав руку у дебютному поєдинку в UFC.