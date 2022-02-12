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Харлан: Відчуваю, що хочу поїхати на Олімпіаду

Сьогодні 15:10 101 0
Харлан розповіла про повернення до спорту
Харлан: Відчуваю, що хочу поїхати на Олімпіаду
#Париж-2024, #Харлан

Джерело - Трибуна.

Українська шаблістка Ольга Харлан має намір поїхати на наступну Олімпіаду в Парижі.

Про це вона розповіла порталу Трибуна.

"Я хочу повернутися та спробувати, як воно буде. Все-таки дуже складно прибрати фехтування зі свого життя. А найголовніше, що я й досі люблю фехтувати", - заявила спортсменка.

  Актуально: Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри

"Відчуваю, що хочу поїхати на Олімпіаду та не одна. Хочеться виступити командою, щоб були шанси ще на одну медаль. У Токіо такої можливості не було", - сказала Харлан.

Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо спортсменка взяла паузу на відпочинок та роздуми щодо свого майбутнього.

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